В Ростовской области для будущих атомщиков прошло торжественное завершение учебного года

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

В Информационном центре Ростовской АЭС состоялось торжественное завершение учебного года волгодонской кибер-школы «Новое поколение». Воспитанники школы - активные участники мероприятий для школьников, которые организует и проводит атомная станция. Только в этом году они приняли участие в девяти научно-практических конференциях, конкурсах и фестивалях, как городского, так и международного уровня.

Более 300 детей в возрасте от 5 до 18 лет занимается в школе. В числе дисциплин – робототехника, программирование, конструирование, 3D-моделирование, графический дизайн, а также общеобразовательные предметы.

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Как отмечают специалисты, развитие искусственного интеллекта и сквозных технологий - стратегически важный инструмент формирования эффективных производственно-технологических процессов. И Россия входит в число мировых лидеров по распространению интернета и его доступности.

- Сегодня в нашей стране расширяется комплекс мер, которые позволят школьникам, студентам и молодым специалистам стать частью профессионального сообщества. Мы видим, что спрос на IT-специалистов, программистов, инженеров, в том числе и в атомной отрасли, только растет. Атомная станция заинтересована в подготовке квалифицированных кадров и всемерно поддерживает образовательные программы и профориентационные проекты, которые у нас реализуются, - отметил заместитель директора Ростовской АЭС по управлению персоналом Михаил Рябышев.