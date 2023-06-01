Эксперты узнали, кто чаще оформляет «семейную ипотеку» и на какие квартиры Фото: Александр ГЛУЗ

Эксперты ВТБ проанализировали статистику по сделкам, проведенным в рамках «семейной ипотеки» с начала 2023 года. Анализ данных показал, что чаще всего за кредитом по программе обращаются мужчины, а средний возраст заемщиков достигает 36 лет. При этом средняя площадь приобретаемой недвижимости составляет 55 кв. метров.

С начала 2023 года в рамках «семейной ипотеки» банком было совершено свыше 19 тысяч сделок на общую сумму 113,8 млрд рублей, что на 5% превышает результат за аналогичный период 2022 года и почти в 8 раз – 2021 года, когда было больше ограничений по программе.

Основным спросом пользуются однокомнатные квартиры, которые заемщики приобретают в качестве стартового жилья для детей в будущем: на такие объекты в структуре выдач приходится 39% кредитов. Двухкомнатные квартиры в продажах «семейной ипотеки» занимают 37%, трехкомнатные - 22%.

- Улучшение демографической ситуации – сегодня один из абсолютных приоритетов государства. «Семейная ипотека» в этом случае помогает улучшить качество жизни семьи, обеспечивая россиян новым комфортным жильем с приемлемой финансовой нагрузкой. Существенно расширить круг потенциальных заемщиков позволило распространение программы на клиентов с двумя несовершеннолетними детьми, вне зависимости от даты их рождения. На этом фоне мы зафиксировали резкий рост спроса на «семейную ипотеку», интерес к которой впервые обогнал общую программу поддержки, доступную всем категориям клиентов и ранее выступавшую драйвером рынка новостроек, - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что в текущих условиях в качестве дополнительной меры поддержки семей, воспитывающих будущее поколение, может стать снижение ставки по ипотеке в зависимости от количества детей и площади приобретаемой квартиры. Такой подход позволит заемщикам сосредоточиться на расширении семьи.