Донские разработчики предлагают совершить виртуальную экскурсию по Ростову, созданную искусственным интеллектом

Искусственный интеллект сам делал выбор описания, «работал» над озвучиванием и иллюстрированием экскурсии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ученые из Ростовской области разработали алгоритм по объединению нейросетей, которые и выбирали объекты по маршруту экскурсии. Также искусственный интеллект сам делал выбор описания, «работал» над озвучиванием и иллюстрированием. Об этом сообщается на сайте гордумы Ростова.

Человек в создании экскурсии почти не участвовал.

– Экскурсия была разработана в полуавтоматическом режиме, - отмечает ее главный разработчик Юрий Болдарев.

Первый, пробный, маршрут проходит по улице Пушкинской. Его участники могут увидеть особняк Петрова (это Ростовский областной музей изобразительных искусств), «дом градоначальника», доходный дом Шпильрейн. «Попасть» на экскурсию можно, перейдя по ссылке. Для этого достаточно смартфона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для туристов в Ростовской области создали виртуальный путеводитель

Путешественники узнают о «барной миле» Ростова и хуторе Мержаново (подробнее)