«Ростов» сезон разгромным поражением от ЦСКА со счетом 4:1

"Ростов" остался без медалей. Фото: ФК "Ростов".

ФК «Ростов» 3 июня потерпел поражение от ЦСКА. Последний матч сезона прошел на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

В первом же тайме «Ростов» пропустил четыре мяча. ЦСКА забили годы первые 33 минуты игры.

Сократить счет «желто-синим» удалось только во втором тайме. Единственный гол ростовчане забили на 78-й минуте. Евгений Чернов отправил мяч в нижний ворот москвичей.

По итогам сезона «Ростов» занял четвертую строчку турнирной таблицы, оставшись без медалей. На первом месте — «Зенит», на втором — ЦСКА. Замыкает тройку лидеров «Спартак».

Напомним, 28 мая «Ростов» встретился с «Ахматом». Тогда «желто-синие» обыграли соперников со счетом 3:2. Голами отметились Егор Голенков и Данила Прохин.

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