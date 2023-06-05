В Ростове мужчина попался на краже в одном из супермаркетов

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростове в одном из магазинов на Привокзальной площади полицейские задержали мужчину. Об этом сообщили в линейном управлении МВД России на транспорте.
Директор супермаркета заподозрил покупателя в краже дорогостоящих товаров и вызвал полицейских. Стражи правопорядка незамедлительно выехали на место и задержали злоумышленника.
Подозреваемым оказался 29-летний мужчина. Он тайно брал товар с полок и складывал его за пазуху и в сумку. Причем брал только сладости и средства личной гигиены. Сумма ущерба составила около семи тысяч рублей.
Также полицейские выяснили, что мужчина уже не раз привлекался к ответственности за грабеж.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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