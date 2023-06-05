В Ростовскую область в конце недели снова вернутся дожди

В предпраздничные дни дончан ожидают ливни с грозами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Всю рабочую неделю погода будет радовать ростовчан солнцем. Но в предпраздничные дни дончан ожидают ливни с грозами. Об этом говорится на сервисе «Яндекс. Погода».

Во вторник воздух прогреется до +27 градусов. А скорость ветра не будет превышать 11 метров в секунду. В среду на Дону будет малооблачно и прохладней на два градуса. В четверг и пятницу будет аналогичная погода.

Но на выходных В Ростовскую область снова вернутся дожди с грозами. Днем воздух прогреется до +25, а по ночам – до +15.

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