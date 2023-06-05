В Ростовскую область в конце недели снова вернутся дожди

В предпраздничные дни дончан ожидают ливни с грозами.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Всю рабочую неделю погода будет радовать ростовчан солнцем. Но в предпраздничные дни дончан ожидают ливни с грозами. Об этом говорится на сервисе «Яндекс. Погода».
Во вторник воздух прогреется до +27 градусов. А скорость ветра не будет превышать 11 метров в секунду. В среду на Дону будет малооблачно и прохладней на два градуса. В четверг и пятницу будет аналогичная погода.
Но на выходных В Ростовскую область снова вернутся дожди с грозами. Днем воздух прогреется до +25, а по ночам – до +15.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Климатолог Иошпа ответил, каким будет лето в Ростове
Он объяснил, почему спрогнозировать температуру можно лишь приблизительно (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Климатолог Александр Иошпа назвал дату окончания дождей в Ростове
За май в донской столице выпадет две месячные нормы осадков (подробнее)