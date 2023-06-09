По прогнозам специалистов, ставки по кредитам и депозитам после решения ЦБ РФ не поменяются

Фото:​ пресс-служба ВТБ

По решению Центробанка РФ ключевая ставка была сохранена на уровне 7,5%. На этом фоне ВТБ также не прогнозирует существенных изменений на рынке депозитов и розничного кредитования.

ДЕПОЗИТЫ

По оценке банка, в сегменте привлечения ставки сохранятся в текущем диапазоне, который сформировался еще в начале марта. В банке также не планируют менять условия по сберегательным продуктам, однако будут внимательно следить за финансовой конъюнктурой.

Как ожидается, в ближайшей перспективе самая высокая доходность на рынке по-прежнему будет доступна на «длинных» сроках, а также в рамках сезонных акций.

КРЕДИТЫ

Решение ЦБ РФ от 9 июня не приведет к существенным изменениям и на рынке розничного кредитования. Действующий уровень ставок позволяет игрокам развивать спрос, который постепенно восстанавливается после спада 2022 года.

По прогнозам специалистов, объём выдач нецелевых займов в июне вырастет на 8% по отношению к маю. Несмотря на ставки выше психологического уровня в 10% по базовым ипотечным программам банков, а также ужесточение регулирования сегмента новостроек, динамично растут и выдачи жилищных кредитов. По оценкам, в этом году в целом по рынку они могут быть сопоставимы с уровнем рекордного 2021 года. Спрос заемщиков во многом удовлетворяют льготные ставки на индивидуальное жилищное строительство и доступные цены на вторичную недвижимость.

Еще более активно развивается сегмент автокредитования. Ожидается, что в 2023 году продажи на рынке превысят уровень рекордного 2021 года. Отчасти положительная динамика будет связана с реализацией отложенного спроса 2022 года, когда в сегменте наблюдались резкие изменения и некоторые клиенты отложили покупку транспортных средств.