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НовостиОбщество9 июня 2023 15:04

Ставропольские врачи лечили ребенка от простуды, а это был рак

Теперь мальчику требуется дорогостоящее лечение
Екатерина ПОПОВА
За несколько дней неравнодушные люди собрали необходимую сумму для лечения мальчика.

За несколько дней неравнодушные люди собрали необходимую сумму для лечения мальчика.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

4-летний малыш попал в больницу с простудой. Но после того, как стали известны результаты анализов, врачи пришли в ужас. У ребенка оказалось смертельное заболевание крови – острый лимфобластный лейкоз. Об этом 8 июня сообщила «КП-Ставрополь».

Дорогостоящее лечение малыша осложнила аллергия на один из компонентов препарата от рака. Но без лечения ребенок проживет не больше двух месяцев.

— Изначально нам делали химиотерапию — все шло гладко. Потом появилась реакция на один препарат. Заменили на другой. На него тоже пошла реакция, вплоть до отека Квинке, — говорит мать ребенка.

Однако лечение все же есть. Лекарство, которое не вызывает аллергию, стоит 1,7 миллиона рублей. Но оно не входит в перечень выдаваемых онкобольным лекарств. У семьи таких денег нет. Но нашлись отзывчивые люди, которые за несколько дней смогли собрать необходимую сумму. Некоторые даже переводили более 100 тысяч рублей за раз.

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