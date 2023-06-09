Ставропольские врачи лечили ребенка от простуды, а это был рак

За несколько дней неравнодушные люди собрали необходимую сумму для лечения мальчика. Фото: Михаил ФРОЛОВ

4-летний малыш попал в больницу с простудой. Но после того, как стали известны результаты анализов, врачи пришли в ужас. У ребенка оказалось смертельное заболевание крови – острый лимфобластный лейкоз. Об этом 8 июня сообщила «КП-Ставрополь».

Дорогостоящее лечение малыша осложнила аллергия на один из компонентов препарата от рака. Но без лечения ребенок проживет не больше двух месяцев.

— Изначально нам делали химиотерапию — все шло гладко. Потом появилась реакция на один препарат. Заменили на другой. На него тоже пошла реакция, вплоть до отека Квинке, — говорит мать ребенка.

Однако лечение все же есть. Лекарство, которое не вызывает аллергию, стоит 1,7 миллиона рублей. Но оно не входит в перечень выдаваемых онкобольным лекарств. У семьи таких денег нет. Но нашлись отзывчивые люди, которые за несколько дней смогли собрать необходимую сумму. Некоторые даже переводили более 100 тысяч рублей за раз.

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