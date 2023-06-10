Прокуратура проверяет отсутствие горячей воды в жилых домах Ростова

Несмотря на ранее заявленные сроки, горячая вода не спешит возвращаться в квартиры ростовчан. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Ростовской области инициировала проверку отсутствия горячей воды в домах ростовчан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело в том, что «Ростовские тепловые сети» ведут подготовку к отопительному сезону, и подача горячего водоснабжения временно приостановлена в 1370 многоквартирных домах. Организация планировала завершить работы к 7 июня и вернуть ресурс в квартиры ростовчан.

Однако, до сих пор большое количество жителей четырех районов донской столицы остаются без горячей воды.

- В связи с указанными нарушениями прокуратурой проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства, по ее результатам будут приняты исчерпывающие меры реагирования, - прокомментировали в ведомстве.