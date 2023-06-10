В Шахтах иномарка сбила парня на пешеходном переходе

Пострадавшего парня пришлось отвезти в больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 9 июня, в Ростовской области 19-летний парень попал под колеса иномарки прямо на пешеходном переходе. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по донскому региону. ДТП произошло в городе Шахты.

- Об аварии стало известно около 11.40. 29-летний водитель за рулем автомобиля «Рено Аркана», по предварительным данным, наехал на 19-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - прокомментировали произошедшее в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадал пешеход. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. В результате обследования ему назначили амбулаторное лечение и отпустили домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Вася, не надо!": чем закончилась охота на пешехода в Ростове

В Ростове водитель попытался задавить пешехода после конфликта на дороге (подробнее)