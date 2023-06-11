Власти Ростова сообщили, что держат на контроле ситуацию по восстановлению горячего водоснабжения

В центре ресурсники устраняют три дефекта. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В Ростове-на-Дону работы по восстановлению горячего водоснабжения после проведения испытаний тепловых сетей находятся на контроле, сообщают городские власти. В рамках подготовки системы теплоснабжения донской столицы к отопительному периоду 2023-2024 годов 7 июня завершился очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей.

По данным ресурсоснабжающей организации, в результате опрессовки сетей было выявлено и устранено порядка 200 дефектов. Это, сообщают в администрации, позволило вернуть горячую воду в квартиры многих ростовчан раньше срока.

В ходе заполнения системы выявились дефекты, которые можно было обнаружить лишь при наличии воды в трубопроводе теплоносителя. Таких на сегодня нашли уже 11 — их устраняют как на Западном, так и в центре города.

В Советском районе ремонтные работы ведутся на двух магистральных участках теплосетей большого диаметра 500 мм по Малиновского, 38, и по Коммунистическому, 35. Также устраняются дефекты в полупроходных коллекторах, выявленных при подключении домов к горячему водоснабжению по адресам 2-я Краснодарская, 147Б, и Коммунистический, 49, 27 и 20. После завершения работ горячая вода вернется в дома по Коммунистическому проспекту, на улицу 2-я Краснодарская, на проспект Стачки, улицу Зорге и другие.

В центре дефекты устраняют на трех участках — по Пушкинской, 72, на пересечении с проспектом Соколова, на Красноармейской и по Тельмана.

- Администрацией осуществляется постоянный контроль хода ремонтных работ и восстановления горячего водоснабжения. «Ростовским тепловым сетям» поручено принять меры по решению вопроса обеспечения отключенных потребителей горячим водоснабжением в полном объеме в кратчайший срок, ежедневно задействовать в работах все собственные и подрядные ремонтные бригады, - заявляет пресс-служба мэрии. - О фактах превышения установленных сроков ограничения коммунальных ресурсов администрация проинформировала контролирующие органы.

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