В Ростове-на-Дону в рамках фестиваля дома украсили 10 новых муралов

Художники изобразили на стенах рисунки площадью около 100 квадратных метров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове в рамках фестиваля «Про любовь» дома украсили 10 новых муралов. Об этом сообщили в городских соцсетях.

Красочные рисунки появились на фасадах домов в центре города. Улицы города 13 июня украсили 10 масштабных рисунков. Художники изобразили на стенах жилых домов картины размером около 100 квадратных метров. Так, дома украсили красочные изображения птиц, разные абстракции и влюбленная пара с лошадью.

Горожане смогут увидеть красивые рисунки на улице Пушкинской, Шаумяна, Московской, Максима Горького и других адресах.

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