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НовостиОбщество13 июня 2023 18:20

В Ростове-на-Дону в рамках фестиваля дома украсили 10 новых муралов

Художники изобразили на стенах рисунки площадью около 100 квадратных метров
Лейла МИРИШОВА
Художники изобразили на стенах рисунки площадью около 100 квадратных метров

Художники изобразили на стенах рисунки площадью около 100 квадратных метров

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове в рамках фестиваля «Про любовь» дома украсили 10 новых муралов. Об этом сообщили в городских соцсетях.

Красочные рисунки появились на фасадах домов в центре города. Улицы города 13 июня украсили 10 масштабных рисунков. Художники изобразили на стенах жилых домов картины размером около 100 квадратных метров. Так, дома украсили красочные изображения птиц, разные абстракции и влюбленная пара с лошадью.

Горожане смогут увидеть красивые рисунки на улице Пушкинской, Шаумяна, Московской, Максима Горького и других адресах.

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