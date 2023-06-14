Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2023 5:43

В Батайске на улице Минской у подростка случился приступ эпилепсии

Правоохранители помогли ему прийти в себя
Лейла МИРИШОВА
Позже на место прибыли медики и забрали пострадавшего.

Позже на место прибыли медики и забрали пострадавшего.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Батайске у местного жителя случился приступ эпилепсии. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. Инцидент случился 12 июня на улице Минской.

По информации ведомства, сотрудников полиции во время объезда позвала взволнованная женщина. Когда они подошли к ней, то увидели парня, у которого был приступ эпилепсии. Они оказали ему доврачебную помощь. Благодаря их слаженным и грамотным действиям через некоторое время подросток пришел в себя. Позже на место прибыли медики и забрали пострадавшего.

Сейчас жизни и здоровью парня ничего не угрожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове мужчина чуть не захлебнулся, упав в лужу во время приступа эпилепсии

Прохожие помогли ему и сняли все на видео

(Подробности)