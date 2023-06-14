В Батайске на улице Минской у подростка случился приступ эпилепсии

Позже на место прибыли медики и забрали пострадавшего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Батайске у местного жителя случился приступ эпилепсии. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. Инцидент случился 12 июня на улице Минской.

По информации ведомства, сотрудников полиции во время объезда позвала взволнованная женщина. Когда они подошли к ней, то увидели парня, у которого был приступ эпилепсии. Они оказали ему доврачебную помощь. Благодаря их слаженным и грамотным действиям через некоторое время подросток пришел в себя. Позже на место прибыли медики и забрали пострадавшего.

Сейчас жизни и здоровью парня ничего не угрожает.

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(Подробности)