Проект по импортозамещению банкоматной сети продолжает ВТБ

Сегодня 70% банкоматов ВТБ переведены на отечественное программное обеспечение. Фото: пресс-служба банка

Масштабный проект по импортозамещению в банкоматной сети продолжает ВТБ. Сегодня уже 70% устройств самообслуживания переведены на отечественное мультивендорное программное обеспечение. Полный переход всех банкоматов завершится до конца 2023 года. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023.

- Необходимость перехода на российские технологии после ухода западных компаний с нашего рынка очевидна. Отечественное ПО, которое мы используем, зарегистрировано в Минкомсвязи и позволяет решить целый ряд технологических проблем. Оно отличается значительной функциональностью при разработке, тестировании и внедрении новых решений, снижает потенциальное число сбоев в их работе. Наша основная задача – обеспечить привычно легкий и удобный сервис для клиентов, чтобы любые технологические изменения прошли для них максимально незаметно, – заявил он.

Банк также прорабатывает возможности импортозамещения презентационного слоя ПО, которое обеспечивает непосредственное взаимодействие пользователя с банкоматом.

Также, по словам Анатолия Печатникова, на фоне общего тренда на рынке к сокращению численности банкоматов более востребованным становится объединение сетей различных банков, что позволяет удовлетворить потребности большего числа клиентов.