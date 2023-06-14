В Ростове Доходный дом Чернова может стать памятником культурного наследия

Доходный дом принадлежал купцу Николаю Чернову. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону дом купца Чернова может стать памятником культурного наследия. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» сообщил архитектор Александр Ломтев.

По словам специалиста, на месте исторического здания планируется построить новый бизнес-центр. Однако, если удастся признать дом памятником культурного наследия, то сносить его не будут.

- Ввиду того, что на заседании были озвучены новые найденные архивные факты об участии в восстановлении здания известного архитектора Григория Васильева, комитет по охране ОКН решил дать собственнику два дня для ознакомления с представленными доказательствами историко-культурной ценности здания, - поделился Александр Ломтев.

Отметим, что эту инициативу поддержал и главный архитектор города Юрий Берестов. Следующее заседание состоится 16 июня.

Доходный дом принадлежал купцу Николаю Чернову. Он занимался торговлей мануфактурными товарами. В 20 веке в здании дважды был пожар. Однако, дом оба раза восстанавливали.

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