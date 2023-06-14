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НовостиОбщество14 июня 2023 16:12

В Ростове Доходный дом Чернова может стать памятником культурного наследия

Этот статус сможет защитить здание от сноса
Лейла МИРИШОВА
Доходный дом принадлежал купцу Николаю Чернову.

Доходный дом принадлежал купцу Николаю Чернову.

Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону дом купца Чернова может стать памятником культурного наследия. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» сообщил архитектор Александр Ломтев.

По словам специалиста, на месте исторического здания планируется построить новый бизнес-центр. Однако, если удастся признать дом памятником культурного наследия, то сносить его не будут.

- Ввиду того, что на заседании были озвучены новые найденные архивные факты об участии в восстановлении здания известного архитектора Григория Васильева, комитет по охране ОКН решил дать собственнику два дня для ознакомления с представленными доказательствами историко-культурной ценности здания, - поделился Александр Ломтев.

Отметим, что эту инициативу поддержал и главный архитектор города Юрий Берестов. Следующее заседание состоится 16 июня.

Доходный дом принадлежал купцу Николаю Чернову. Он занимался торговлей мануфактурными товарами. В 20 веке в здании дважды был пожар. Однако, дом оба раза восстанавливали.

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