В Таганроге на Николаевском шоссе продолжается рекультивация полигона ТБО

Работы на объекте планируется завершить до конца 2024 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Таганроге продолжаются работы по рекультивации полигона ТБО на Николаевском шоссе. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Сейчас на полигоне идут работы по перемещению свалочных масс. Подрядчики завезли нужные материалы и спецтехнику. Отметим, что общая площадь, которая занята отходами, увеличилась до 40 га. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектной документации.

Отметим, что до 19 июля проходят общественные обсуждения. После их окончания документацию направят на экспертизы.Работы на объекте планируется завершить до конца 2024 года.

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