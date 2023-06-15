В Ростовской области выборы в этом году будут длиться три дня

Проголосовать можно с 8 по 10 сентября Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростовской области выборы в 2023 году будут длиться три дня. Об этом сообщили в Избирательной комиссии региона.

Согласно опубликованной информации, выборы будут длиться с 8 по 10 сентября.

- В эти дни избиратели региона смогут проголосовать и на выборах муниципального уровня, которые также назначены на единый день голосования 2023 года, - рассказала в пресс-службе.

Отметим, что такой формат появился в России во время пандемии коронавирусной инфекции. Благодаря чем, люди реже контактировали друг с другом, и вероятность заразиться инфекцией снижалась.

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