В Ростовской области выборы в этом году будут длиться три дня

Проголосовать можно с 8 по 10 сентября
Фото: Дмитрий СТЕШИН
В Ростовской области выборы в 2023 году будут длиться три дня. Об этом сообщили в Избирательной комиссии региона.
Согласно опубликованной информации, выборы будут длиться с 8 по 10 сентября.
- В эти дни избиратели региона смогут проголосовать и на выборах муниципального уровня, которые также назначены на единый день голосования 2023 года, - рассказала в пресс-службе.
Отметим, что такой формат появился в России во время пандемии коронавирусной инфекции. Благодаря чем, люди реже контактировали друг с другом, и вероятность заразиться инфекцией снижалась.
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