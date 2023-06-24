В Ростове изменят схему движения общественного транспорта

Схема движения транспорта будет опубликована на сайте администрации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону изменят схему движения общественного транспорта. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, изменения вводят «в связи со сложившейся обстановкой».

— Информация об изменении маршрутов транспорта будет размещена на сайте администрации, — написал Логвиненко.

Он отметил, что власти принимают все меры для обеспечения жизнедеятельности города.

Ранее губернатор сообщил, что держит на личном контроле работу администрации и городских служб Ростова. Он поручил обеспечить нормальное функционирование всех систем жизнеобеспечения.