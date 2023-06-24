Жителей Ростовской области попросили не выезжать на М-4 «Дон» из-за ограничений и многокилометровых пробок

Губернатор Ростовской области попросил жителей не выезжать на трассу М-4 «Дон». Обращение опубликовано в официальном telegram-канале главы региона.

По словам Василия Голубева, из-за ограничений движения на нескольких участках трассы скопилось большое количество транспорта. Многокилометровые пробки образовались в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово.

Губернатор поручил властям муниципалитетов, а также спасательным службам и подразделениям регионального МЧС организовать людям доставку всего необходимого.