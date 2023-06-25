Губернатор сообщил, что колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова и направилась в полевые лагеря

Губернатор сообщил последние новости о ситуации в городе. Фото: правительство РО.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что колонна ЧВК «Вагнер» покинула город. Сообщение появилось на странице главы региона в соцсетях.

— Колонна ЧВК Вагнер вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря, — проинформировал Голубев.

Он поблагодарил всех, кто обеспечивал работу жизнеобеспечения в городе «в этих экстраординарных условиях».

Напомним, военная техника и люди в камуфляже появились возле здания ЮВО 24 июня. В городе ввели ряд мер безопасности. Поздно вечером бойцы начали выезжать из центра города.