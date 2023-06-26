Банк «Центр-инвест» провел ипотечный марафон для брокеров и риелторов

Ипотечный марафон позволит специалистам рынка недвижимости эффективнее работать с клиентами. Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

20 июня 2023 года состоялся ипотечный марафон, организованный банком «Центр-инвест» совместно с ипотечным учебным центром «TEON GROUP». Участниками мероприятия стали 147 ипотечных брокеров и риелторов из разных регионов России.

Основной целью проведения ипотечного марафона является повышение квалификации ипотечных брокеров, риелторов и специалистов в области недвижимости. В рамках этого марафона участники прошли курс обучения, который включал подробное изучение условий по ипотечным программам, требований к заемщикам, а также особенностей оформления ипотечных сделок. После завершения марафона участники были награждены сертификатами, подтверждающими успешное прохождение обучения.

- Обучение брокеров и риелторов позволило увеличить эффективность их работы с клиентами, которые нуждаются в ипотечном кредите, а также повысить доверие клиентов к банку — прокомментировал начальник Управления розничного кредитования Николай Парамонов.

Начальник Управления розничного кредитования банка «Центр-инвест» Николай Парамонов. Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Ипотечный марафон позволил специалистам узнать больше о программах ипотеки банка «Центр-инвест», а также получить необходимые знания и навыки для предоставления клиентам качественного сервиса и помощи в получении ипотечного кредита по самым выгодным условиям.

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