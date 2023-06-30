В отеле Ростова мужчина надругался над школьником, угрожая убийством

Заявление в полицию подала мама подростка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над школьником. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил источник.

Происшествие случилось в июне. По предварительным данным, мужчина привел 15-летнего подростка в один из отелей. Здесь, как позже расскажет пострадавший, подозреваемый надругался над ним, угрожая расправой.

Через некоторое время после инцидента школьник сообщил о случившемся маме. Женщина подала заявление в полицию.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Известно, что ранее он был судим за убийство.