Модель Playboy из Ростова-на-Дону опубликовала кадры с фотосессии

Известная модель Playboy из Ростова показала кадры с фотосессии. Фото: соцсети Лизы Кей

Известная модель Playboy из Ростова показала кадры с фотосессии. Новые фото Лиза Кей опубликовала на своей странице в соцсети.

На кадрах она позирует в желтом кружевном белье. Выбранный образ отлично подчеркивает спортивную фигуру красотки. Скорее всего модель снималась для какого-то модного журнала или бренда нижнего белья. Отметим, что Лиза Кей является востребованной моделью в США.

Отметим, что в 19 лет ростовчанка уехала из донской столицы покорять модельный бизнес Америки. Лиза начала активно сниматься для журналов и участвовать в кастингах. За время модельной карьеры она достигла хороших результатов и стала узнаваемой. Сейчас она занялась изучением психологии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктория Лопырева: «Родной отец не принимал никакого участия в моей жизни»

Заявления о том, что она не помогала больной раком сводной сестре, подтолкнули теледиву на откровенный пост в соцсетях

(Подробности)