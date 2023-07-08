Частный дом и машина сгорели в Ростове

В донской столице в ночь с субботы на воскресенье загорелся частный дом
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В донской столице в субботу, 8 июля, около четырех часов утра, в частном секторе произошел пожар, сообщили в МЧС региона.
По данным ведомства, по адресу: Безымянная балка, 354 Б, загорелся дом. Пламя также перекинулось и на автомобиль.
- Общая площадь пожара составила десять квадратных метров,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Пожарные быстро справились с огнем. Погибших и пострадавших нет.
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