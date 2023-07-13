Собираются в ЗАГС: В Ростовской области женщина, совратившая 14-летнего подростка, родила от него ребенка

Будучи в отношениях с 14-летним подростком, женщина забеременела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

23-летнюю жительницу Ростовской области заподозрили в том, что она совратила 14-летнего подростка. Как выяснила «КП-Ростов-на-Дону», впоследствии женщина родила ребенка от юноши.

По данным источника, Екатерина встретила Романа два года назад. Парень и девушка сразу понравились друг другу, и, несмотря на разницу в возрасте, у них завязался роман. Родители влюбленных знали об их отношениях, но были не против.

Позже Екатерина стала жить вместе с Романом в доме его семьи. Официально отношения не регистрировались — два года молодые состояли в гражданском браке. За это время на свет появился их общий ребенок.

Необычная семья никого из родственников не смущала. Брак в столь раннем возрасте супруги и их родители объясняли национальными традициями.

ДЕЛО ЗАВЕЛИ ПОСЛЕ ЖАЛОБЫ НА МУЖА

Родительские обязанности не помешали юноше в учебе, просто потому что школу он давно бросил. Но и на это никто не обращал внимания. О ситуации стало известно случайно — после того, как супруги поссорились.

Во время конфликта девушка обвинила парня в том, что он — плохой отец. Более того, решила сообщить об этом в надзорные органы. Написала заявление, в котором подробно изложила свои претензии. Принявших жалобу специалистов шокировал возраст супруга Екатерины. Сотрудники без промедления обратились в полицию.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Домой к паре нагрянула полиция. Правда после этого влюбленные, судя по всему, помирились. Теперь они собираются в загс, чтобы оформить отношения официально.