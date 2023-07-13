Донского производителя агротехники профинансировали на 286 миллионов рублей

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Ростовское отделение Сбербанка профинансировало покупку оборудования для завода по производству рукавов для хранения зерна. Проект реализует донская компания «Лилиани» в Липецкой области.

Оборудование будет приобретено в Индии. Объем средств на покупку составит 286 млн рублей. Кроме финансирования банк также конвертирует рубли и рупии для оплаты с поставщиком техники.

Отметим, «Лилиани» производит бункеры-перегрузчики. Это оборудование играет важную роль в уборке и севе зерновых, а также закладывании зерновых в рукавах.

Как объяснил генеральный директор ГК «Лилиани» Армен Налбандян, в прошлом году Россия столкнулась с перепроизводством зерна. Показатели превышали среднегодовые на 33 млн тонн. При этом сохранить зерно не получалось из-за дефицита складов и элеваторов. Проблему можно было решить с помощью технологии хранения зерна в пластиковых рукавах.

— Более 90% рукавов импортируются из Европы, Южной Америки, Китая, Индии. Большой урожай на фоне отмены основными морскими линиями перемещения российских грузов и поставок товаров в Россию, в том числе рукавов, сделали сложным импорт нужного количества. Мы приняли решение создать современный мощный завод в «ОЭЗ Липецк» по производству этой продукции. Первая партии рукавов под брендом «Лилиани» появятся уже осенью следующего года. Расчетная мощность завода «рукавных складов» - 12 млн тонн зерна, — говорит Армен Налбандян.

Заместитель управляющего Ростовским отделение Сбербанка Лия Кикичева отметила, что проект поможет выйти на новые рынки, внести вклад в развитие импортозамещения. Оказывается комплексная поддержка клиентам, желающим выйти на индийский рынок.

- Банк помогает в поиске поставщиков, проведении бизнес-миссий и отраслевых конференций. Даже если предприниматель только задумывается о сотрудничестве с Индией, наши специалисты проконсультируют его по внешнеэкономической деятельности, валютному законодательству и возьмут на себя работу с документами, — прокомментировала Лия Кикичева.