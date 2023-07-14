В Ростовской области двух высокопоставленных полицейских обвинили в мошенничестве

В отношении сотрудников возбудили дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уголовное дело возбудили в отношении двух высокопоставленных сотрудников отдела МВД ПО Белокалитвинскому району. По версии следствия, они присваивали себе премии подчиненных.

Оперативники установили, что офицеры полиции организовали мошенническую схему. Они забирали деньги и подчиненных и говорили им, что деньги нужно передать контрольно-ревизионному управлению МВД.

— На основании материалов УФСБ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 «Мошенничество», — прокомментировали в ведомстве.

Известно, что один из подозреваемых — бывший сотрудник органов, второй — действующий.