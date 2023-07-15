Гендиректора ростовской фирмы заподозрили в уклонении от уплаты 46 миллионов налогов

В течение трех лет в налоговые декларации вносились ложные сведения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону генерального директора коммерческого предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Ростовской области.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел донского следкома, который занимается преступлениями против государственной власти в сфере экономики, возбуждено уголовное дело. Подозреваемым в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере стал генеральный директор компании по изготовлению кабелей.

По версии следствия, в течение трех лет, с 2017 по 2019 годы, подозреваемый уклонялся от уплаты налога на прибыль организации, тем самым «сэкономив» 46 миллионов рублей. Он включал в налоговую отчетность организации заведомо ложные данные.

- Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области, - прокомментировали в донском Следкоме. - Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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