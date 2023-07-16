На Западном в Ростове из-за коммунальной аварии без воды остались 15 многоэтажек

Порыв планируют устранить до восьми вечера. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В воскресенье, 16 июля, из-коммунальной аварии сотни жителей Западного остались без воды. Как рассказали в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону в проходном коллекторе на Коммунистическом проспекте произошел порыв водопровода. Подача холодной воды ограничена в 15 многоквартирных домов.

- Холодное водоснабжение ограничено в домах в границах проспекта Коммунистического, 40-48, - проспекта Стачки, 233-237, - уточнили в сообщении.

С 13.00 и до момента восстановления водоснабжения администрация Советского района обеспечит подвоз воды по трем адресам: проспект Коммунистический, 44, 46/2 и проспект стачки, 234.

- Устранить аварию и восстановить водоснабжение запланировано сегодня до 20.00, - добавили в пресс-службе.

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