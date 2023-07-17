В Зернограде возобновили подачу воды, проводится опрессовка сетей

Жители Зернограда оставались без воды из-за порыва водовода
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
17 июля, около 8:30 утра, возобновили подачу воды на территории Зернограда. Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области.
Подтверждение сегодня также поступило и от главы администрации Зерноградского городского поселения Ирины Полищук.
- Воду пустили с пониженным давлением. Производим опрессовку сетей. После заполнения выходим на рабочее давление, - написала в Telegram Ирина Полищук.
Напомним, 11 июля в районе станицы Хомутовской произошел порыв магистрального водовода. После этого без воды оставались почти 24 тысячи человек.
Специалисты сразу же начали аварийные работы, и к 14 июля смогли запустить насосную систему. Заполнение коммуникаций «проводили плавно, чтобы не допустить гидравлического удара и разрыва магистрального водовода».
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