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НовостиОбщество17 июля 2023 8:20

В Зернограде возобновили подачу воды, проводится опрессовка сетей

Сейчас ресурс в краны еще поступает под пониженным давлением
Ангелина СКИБА
Жители Зернограда оставались без воды из-за порыва водовода

Жители Зернограда оставались без воды из-за порыва водовода

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

17 июля, около 8:30 утра, возобновили подачу воды на территории Зернограда. Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области.

Подтверждение сегодня также поступило и от главы администрации Зерноградского городского поселения Ирины Полищук.

- Воду пустили с пониженным давлением. Производим опрессовку сетей. После заполнения выходим на рабочее давление, - написала в Telegram Ирина Полищук.

Напомним, 11 июля в районе станицы Хомутовской произошел порыв магистрального водовода. После этого без воды оставались почти 24 тысячи человек.

Специалисты сразу же начали аварийные работы, и к 14 июля смогли запустить насосную систему. Заполнение коммуникаций «проводили плавно, чтобы не допустить гидравлического удара и разрыва магистрального водовода».

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