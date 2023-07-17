Губернатор Ростовской области прокомментировал ситуацию с ЧП на Крымском мосту

Губернатор потребовал минимизировать неудобства для водителей. Фото: сайт правительства Ростовской области

Утром 17 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал в Telegram транспортную ситуацию, связанную с ЧП на Крымском мосту.

- Принимаем необходимые меры, чтобы упорядочить автотрафик в Крым и обратно через новые российские регионы. Поручил минтрансу и другим службам оперативно организовать администрирование трафика, чтобы минимизировать неудобства для водителей, - сообщил Василий Голубев.

Напомним, к этой минуте известно о запуске одного из железнодорожных маршрутов (Керчь Южная - Новый парк) через Крымский мост. Проезд автобусов по путепроводу был ограничен.

Напомним, утром 17 июля произошло ЧП в районе 145-1 опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. По данным главы республики Сергея Аксенова, место происшествия уже осмотрели правоохранительные органы и все ответственные службы.

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