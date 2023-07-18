В храмах Ростова собирают канцелярию для маленьких жителей пострадавших территорий

В прошлом году канцелярские наборы получили тысячи ребят. Фото: Мария ГИЧЕНКО

В четверг, 20 июля, в храмах Ростова и области стартует ежегодная благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». К ней могут присоединиться организации, предприятия, общественные объединения и просто неравнодушные жители донского региона.

Организаторы с радостью примут школьную и спортивную форму для мальчиков и девочек от шести до 17 лет, а также рюкзаки, мешки для сменной обуви, тетради, дневники, альбомы, письменные и чертежные принадлежности, товары для детского творчества ...

Вся собранная помощь будете передана ребятам из неполных, многодетных, малоимущих семей, девочкам и мальчикам с ограниченными возможностями здоровья, маленьким беженцам и жителям пострадавших территорий.

Как рассказали организаторы, в прошлом году сбор школьных товаров был организован в 130 православных приходах. В результате 2 822 ребенка получили канцелярские наборы на сумму 2,7 млн рублей. Большая часть была выдана детям из семей беженцев.

КОНКРЕТНО

Приносить школьное «приданое» можно до 31 августа в Центр гуманитарной помощи Ростовской епархии по адресу: улица Орбитальная, 1-б или в ближайший православный храм.

Телефон для справок: 8-800-775-81-30