Ростовчане получили в 2023 году выплаты по страховым случаям на 210 млн рублей

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Жители Ростовской области получили за первое полугодие 2023 года выплаты от СберСтрахование по страховым случаям на общую сумму 209,9 млн рублей.

Самая крупная выплата зафиксирована в размере 2,6 млн рублей. Она была осуществлена клиенту по программе ипотечного страхования жизни в связи с инвалидностью. Также 2,2 млн рублей направлены по договору страхования жизни и здоровья заёмщика потребительского кредита. Выплата осуществлена по причине ухода из жизни клиента.

- Интерес жителей Ростовской области к программам страхования жизни по-прежнему высок. С начала года мы помогли в сложной ситуации более 2 тыс. семьям в Ростовской области. Для нас важно, что клиенты доверяют нам свою защиту. Мы хотим, чтобы они были уверены, что мы всегда рядом. Для удобства клиентов мы планируем сократить срок урегулирования убытков до 5 календарных дней уже в 2023 году, - рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.

По статистике, самые распространённые причины выплат — уход из жизни в связи с особо опасными заболеваниями, временная нетрудоспособность по причине травмы, болезни и несчастных случаев, а также инвалидность.

Выплаты при наступлении неблагоприятных событий помогают клиентам и их семьям сохранить привычный образ жизни.