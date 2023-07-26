В Ростове с 27 июля по 25 августа ограничат движение по улице Московской

Знаки и ограждения должны выставить на участке от Братского до Халтуринского Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На участке улицы Московской в Ростове-на-Дону с 27 июля по 25 августа 2023 года ограничат движение машин. Об этом водителям напоминает городской департамент автодорог.

Знаки и ограждения должны выставить на отрезке пути от Братского до Халтуринского. Это необходимо сделать для проведения работ по обновлению тепломагистрали.

Добавим, также ограничения с 15 августа до 5 октября планируются на 27-й Линии от Ереванской до Комсомольской. Причина дорожных изменений - работы по реконструкции водопроводной линии.

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