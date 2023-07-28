Застройщик ГК «Доннефтестрой» показал, как будет выглядеть новый жилой комплекс «Флора» рядом с ТЦ «МЕГА»

Аллея ЖК «Флора». Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой»

ГК «Доннефтестрой» возводит жилой комплекс рядом с ТЦ «Мега». Строительные работы начались этой весной. Вскоре появятся и новые рендеры первой очереди строительства. А пока застройщик представил официальную видеопрезентацию проекта.

Жилой комплекс располагается в окружении природы – прудов и рощи. Поэтому весь проект пронизан идеей экорайона. Его главная задача – обеспечить жителей города качественным жильём с сопутствующей развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса. А соседство с ТЦ «Мега» предоставляет ещё и дополнительную возможность решить актуальный вопрос покупок или досуга рядом с домом. В пешей доступности находятся магазины, кафе, рестораны, химчистка, банкоматы и многие другие полезные сервисы и опции.

Мультиформатный двор-парк «Флоры» учитывает интересы всех жильцов комплекса. В проекте школа, два детских сада, физкультурно-оздоровительный центр, прогулочный бульвар с фонтаном, площадка для выгула собак, четыре новые дороги, коммерческие помещения в каждом доме. Двор закрытый и охраняемый. Предусмотрен Wi-fi на придомовой территории и зарядки для электрокаров.

Первая линия строительства включает три дома от 16 до 17 этажей. Ключи можно будет получить в 2025 году.

Офис продаж ГК «Доннефтестрой»: 8 (863) 204-63-33

What’s app: 8 (928) 270-05-05

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