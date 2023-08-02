Российские банки выдали в 2023 году 3,6 трлн рублей жилищных кредитов и 4 трлн рублей потребительских займов

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За семь месяцев этого года объем розничного кредитования в России приблизился к 8,4 трлн рублей, а по итогам года он может достичь 15 трлн рублей. Такой прогноз дал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Специалисты отмечают рекордный рост потребительской активности населения в этом году. За 7 месяцев спрос населения на кредиты составил около 8,4 трлн рублей, что на 81% превышает значения за аналогичный период прошлого года. Драйвером развития рынка выступает залоговое кредитование – ипотека и автокредиты. За семь месяцев российские банки выдали 3,6 трлн рублей жилищных кредитов и 4 трлн рублей – потребительских. Ожидается, что эта тенденция сохранится до конца года.

- По нашим оценкам, рынок кредитования в этом году полностью восстановится, на 8,5% превысив значения рекордного 2021 г. и примерно на 45% – прошлого года. В наибольшей степени этому росту будут способствовать ипотека и автокредиты, где сформировался повышенный отложенный спрос с прошлого года. Мы ожидаем, что темпы роста розничного рынка в этом году останутся двузначными, – прокомментировал Анатолий Печатников.

При этом на фоне активного роста кредитования население демонстрирует высокую ответственность при погашении своих обязательств и не допускает роста просрочки. Как отметил зампред банка, ситуация с просроченной задолженностью стабильна для банков и финансовой системы в целом.