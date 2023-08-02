В Ростове на Нансена в ДТП перевернулась иномарка

Транспортные средства получили механические повреждения. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в ДТП перевернулась иномарка. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 2 августа около 16 часов.

По предварительной информации, 33-летний водитель «Фольксваген Поло» двигался в сторону Театральной площади. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Мицубиси», которым управлял 54-летний водитель. В результате столкновения первая иномарка перевернулась. К счастью, в аварии никто не пострадал.

- Транспортные средства получили механические повреждения. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе.

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(Подробности)