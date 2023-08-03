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НовостиОбщество3 августа 2023 17:38

Ростовский ресторатор обанкротился из-за исков банка и микрофинансовой компании

В Ростове ресторатор обанкротился из-за исков банка, микрофинансовой и налоговой компании
Лейла МИРИШОВА
Причина банкротства – невыплаченные займы банку

Причина банкротства – невыплаченные займы банку

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Ростове-на-Дону ресторатор Роман Панченко обанкротился из-за исков банка, налоговой и микрофинансовой компании. Об этом 3 августа сообщил Город N.

Суд признал бизнесмена несостоятельным. Отметим, что предприниматель является владельцем целой группы ресторанных компаний. Проект объединяет популярные заведения, которые работают в центре Ростова-на-Дону.

Причина банкротства – невыплаченные займы банку, а также микрофинансовой организации и задолженность по налогам. Общая сумма – около четырех миллионов рублей.

Отметим, что во время пандемии бизнесмен пытался привлечь внимание к проблемам ростовского общепита.

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