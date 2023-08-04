Каждый восьмой ростовчанин считает себя интернет-зависимым

40% жителей Ростова причислили себя к интернет-зависимым Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове каждый восьмой житель причисляет себя к интернет-зависимым. Об этом сообщают эксперты сервиса SuperJob.

Согласно результатам опроса, 40% ростовчан признались, что имеют интернет-зависимость. Еще 13% однозначно в этом уверены, 27% сомневаются в этом, а 60% сообщили, что не страдают интернет-зависимостью. Еще 38% скорее убеждены в этом, а 22% однозначно не видят у себя никаких ее признаков.

Отметим, что молодые респонденты отмечают у себя зависимость намного чаще. Так, 55% опрошенных моложе 34 лет, а те, кто старше 45 лет – 34%.

При этом, 41% ростовчан иногда устраивают себе перерыв от интернета и ограничивают времяпровождение в сети. Еще 13% сознательно отказываются от гаджетов и интернета на несколько часов каждый день, а 10% горожан проводят время без интернета раз в неделю. Еще 8% ограничиваются детоксом от сети несколько раз в месяц, а 7% несколько раз в год.

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(Подробности)