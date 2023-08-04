На Ростовском электровозоремонтном заводе стартовала реферальная программа по трудоустройству

Дорошенко Виктория порекомендовала Дорошенко Даниила на открытую вакансию на предприятии, и теперь они вместе трудятся на РЭРЗ. Фото: Оксана Близнюкова

На Ростовском-на-Дону электровозоремонтном завод (РЭРЗ, входит в АО «Желдорреммаш») набирает обороты программа «Приведи друга на работу». Принять участие в ней может любой работник завода, порекомендовав своего кандидата на открытые на предприятии вакансии. За каждого нового сотрудника по истечению первого месяца работы – контрольного срока, участник программы получает вознаграждение в размере 2-х тысяч рублей. Последующие два месяца будет выплачено аналогичное вознаграждение. Максимально возможный бонус – 6 тысяч рублей. Важное условие: доплата предполагается если и участник мероприятия, и привлеченный работник будут продолжать трудиться на предприятии. Количество друзей, приведенных по этой программе – не ограничено.

Дорошенко Даниил с 27.07.2023 трудится слесарем по ремонту подвижного состава. Фото: Оксана Блюзникова

Мероприятие «Приведи друга» на заводе проходит впервые, но уже показывает свою эффективность.

— Сегодня, благодаря программе, новички приступили к работе на нескольких производственных площадках завода, - рассказала начальник отдела управления персоналом завода Валерия Посохова. - Данное мероприятие проводится с целью увеличения численности и укомплектования штата ключевыми профессиями, а также даёт возможность заводчанам получить дополнительные средства. Еще одним немаловажным положительным фактором является то, что такие кандидаты хорошо понимают нюансы работы на предприятии и, имея дружескую поддержку, легче адаптируются в коллективе.