Ростовчан ждет солнечная и жаркая погода

При аномальной жаре горожанам стоит больше находиться в тени, а также не забывать пить достаточное количество воды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Ростова-на-Дону вновь ждет солнечная и жаркая погода. Об этом сообщили в Гисметео.

Во вторник, 8 августа, в городе вновь будет целый день солнечная погода. Днем температура воздуха составит до +34 градусов. К вечеру в Ростове станет прохладнее до +27. Порывы ветра в этот день достигнут семи метров в секунду.

Отметим, что при аномальной жаре горожанам стоит больше находиться в тени, а также не забывать пить достаточное количество воды.

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