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НовостиОбщество9 августа 2023 5:25

В Ростове экс-полицейского осудили за попытку обмануть на деньги подозреваемую

Бывшего полицейского из Ростова осудили на два года за попытку обмануть на деньги подозреваемую
Лейла МИРИШОВА
Суд приговорил экс-полицейского к двум годам лишения свободы

Суд приговорил экс-полицейского к двум годам лишения свободы

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону экс-правоохранителя осудили за попытку обмануть на деньги подозреваемую. Об этом сообщили в региональном УФСБ 8 августа.

Оперативники установили, что бывший правоохранитель получил 1,5 млн рублей от ростовчанки, которую подозревали в посредничестве во взяточничестве. За крупную сумму он пообещал женщине прекратить в отношении нее уголовное дело. Позже правоохранителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Суд приговорил злоумышленника к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

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