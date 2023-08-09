В Ростове экс-полицейского осудили за попытку обмануть на деньги подозреваемую

Суд приговорил экс-полицейского к двум годам лишения свободы
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростове-на-Дону экс-правоохранителя осудили за попытку обмануть на деньги подозреваемую. Об этом сообщили в региональном УФСБ 8 августа.
Оперативники установили, что бывший правоохранитель получил 1,5 млн рублей от ростовчанки, которую подозревали в посредничестве во взяточничестве. За крупную сумму он пообещал женщине прекратить в отношении нее уголовное дело. Позже правоохранителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Суд приговорил злоумышленника к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.
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