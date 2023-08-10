В Ростовской области прошел очередной этап проекта «Путешествуй по России»

Фото: Евгений Чистяков

Ростовскую область посетили участники автопробега «Путешествуй по России» посетили, который был организован при поддержке Сбера. В поездку из Санкт-Петербурга по российским регионам отправились 20 федеральных журналистов и тревел-блогеров.

Они путешествуют по трем главным летним федеральным трассам страны. В рамках проекта участники автопробега посещают десятки достопримечательностей, а также интересных мест, рекомендованных для семейного отдыха. Финиширует проект на южном берегу Крыма.

- Туризм и индустрия гостеприимства – одно из ключевых направлений работы Юго-Западного банка, так как каждый 5-й рубль в стране туристы тратят в наших регионах обслуживания. Причем, всё чаще это не только двухнедельные семейные отпуска, но и деловые поездки, и туры выходного дня. Вслед за спросом повышен и интерес бизнеса к отрасли. К примеру, одним из драйверов роста южной коммерческой недвижимости уже несколько лет остаётся сегмент строительства туристической инфраструктуры. Мы оцениваем потенциал его роста в ближайшие 3-5 лет в 3 раза, - рассказал Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

Фото: Евгений Чистяков

Также Анатолий Песенников отметил, что для южных регионов в последние полтора года усилился и тренд на автотуризм, поскольку это отличная возможность посетить сразу несколько мест. И автопробег «Путешествуй по России», безусловно, поможет росту этого тренда.

Участники автопробега посетили парк «Лога» — один из самых красивых ландшафтных парков России. По словам директора парка «Лога» Евгения Кушнаренко, в выходные дни парк посещают более трех тысяч человек. О парке узнают все больше людей, и поток растёт каждый год на 20%. Это и автотуристы, и жители области, и семьи с детьми.

Фото: Евгений Чистяков

Автопробег направлен на развитие внутреннего туризма и привлечение внимания путешественников к объектам культурного наследия. Одной из целей автопробега стала тема сохранения исторической памяти об Ольденбургах. Эта аристократическая династия внесла огромный вклад в развитие российских территорий.