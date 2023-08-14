В Ростовской области восстановят предприятие по производству куриного мяса и яиц

Фото: пресс-служба Сбербанка

В Белой Калитве глава крестьянского фермерского хозяйства ИП Благодарная Татьяна приобрела АО «Птицефабрика Белокалитвинская» при финансовой поддержке Сбера. На покупку было производственного предприятия выделено 440 миллионов рублей.

Планируется, что в 4-м квартале 2023 года будет открыта птицефабрика яичного и мясного направления.

- В сельском хозяйстве в последние годы серьезный драйвер — сделки M&A. Турбулентность на рынке подтолкнула многих собственников бизнеса к изменениям: консолидации или же, наоборот, выходу из бизнеса, кто-то изменил бизнес-модель или нашел новый сектор. Инвестиционное кредитование и M&A финансирование для нас — регулярная практика, наша отраслевая экспертиза помогает успешно структурировать такие проекты. «Птицефабрика Белокалитвинская» — системообразующее предприятие в городе. Больше года она не работала, пока искали нового покупателя. Уверены, у агрария получится восстановить производство и внести свой вклад в развитие сельского хозяйства региона, - рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.

Как пояснил бенефициар птицефабрики Вячеслав Благодарный, благодаря поддержке банка сторонам удалось заключить очень непростую сделку в короткие сроки. Выделенные средства помогут диверсифицировать бизнес. И, поскольку все понимают, что деятельность предприятия важна для города и жителей Белой Калитвы, новое руководство постарается в самые короткие сроки запустить производство.

НАША СПРАВКА

Птицефабрика располагает корпусами содержания кур-несушек на 616 тысяч и цыплят бройлеров на 172 тысяч голов. А также зданием яйцесклада, собственным убойным цехом, инкубаторами, складами корма, цехом производства яичного порошка и большим объемом оборудования. Мощность предприятия составляет 140-150 тонн мяса в месяц и 11-12 млн штук яиц в месяц.