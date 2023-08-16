Российские банки планируют увеличить ставки по вкладам

Фото:​​​ пресс-служба ВТБ

В связи с повышением ключевой ставки ЦБ до 12% и ситуацией на рынке, российские банки планируют повысить доходность по своим сберегательным продуктам.

По сообщению ВТБ, банк планирует повышение ставки по накопительным счетам. И приближенной к ключевой ставке будет зафиксирована максимальная ставка по депозитам. Изменения по вкладам вступят в силу уже с четверга на этой неделе, по накопительным счетам – в начале следующей. При этом ставки будут повышены для всех клиентских сегментов.

Также планируют повысить доходность по сберегательным продуктам после 20 августа банки «Открытие» и РНКБ. Отмечается, что итоговые условия продуктов на данный момент прорабатываются.