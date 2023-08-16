Председатель СК России взял на контроль дело о нарушениях прав инвалида в Ростовской области

Председатель СК РФ поручил доложить о результатах проверки дела о нарушениях прав инвалида из Ростовской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель СК России взял на контроль ход дела о нарушениях прав инвалида в Ростовской области. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ 16 августа.

По информации ведомства, в СМИ появилась информация об инвалиде-колясочнике из Ростовской области. Мужчина проживает в доме, где отсутствует газ и отопление. Он живет вместе с 80-летней матерью. Житель Ростовской области несколько раз обращался в районную администрацию с просьбой предоставить ему другое жилье, однако все просьбы остались без ответа.

- Ранее по аналогичным доводам мужчины следственными органами СК России проводилась проверка, по результатам которой отказано в возбуждении уголовного дела, - рассказали в ведомстве.

Председатель СК России поручил руководителю Следственного управления по Ростовской области доложить о ситуации и результатах проверки.

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