Проезд по М-4 «Дон» перекрыли после ДТП с погибшей и пятью пострадавшими

Авария унесла жизнь женщины, пять человек попали в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

На участке федеральной автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области перекрыт проезд после ДТП с погибшей и пятью пострадавшими. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по донскому региону.

- Движение транспорта в сторону города Ростов-на-Дону перекрыто, организовываются маршруты объезда, - прокомментировали в Госавтоинспецкции.

Причиной изменения схемы дорожного движения стала серьезная авария. В 16.15 в Красносулинском районе, ориентировочно на 958-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» 42-летний водитель на Volkswagen , по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию и врезался с едущим впереди грузовиком MAN, за рулем которого находился 50-летний шофер.

В результате ДТП на месте еще до приезда «скорой» погибла 50-летняя пассажирка легковой иномарки, а водитель и четверо детей — 10,15, 16 и 17 лет — в салоне «Фольксвагена» пострадали и были доставлены в больницу.

Добавим, что в 20.19 движение по трассе открыли.

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