В центре Ростова произошла массовая драка со стрельбой

На место происшествия выехали полицейские. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Большой Садовой в Ростове произошла массовая драка. Происшествие случилось вечером 20 августа.

По словам очевидцев, конфликтовали несколько человек. В какой-то момент люди услышали громкие хлопки и стрельбу. На место тут же вызвали полицию.

В региональном управлении МВД сообщили, что к моменту прибытия на место правоохранителей, участники потасовки скрылись. Сотрудники опрашивают очевидцев, изучают записи с камер наблюдения.

В ведомстве отметили, что телефонных звонков из больниц с указанного адреса не поступало.

— По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — прокомментировали в МВД.