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НовостиОбщество20 августа 2023 20:29

В Ростове приготовили 15-метровую шаурму

Жители поучаствовали в соревновании по поеданию шаурмы
Михаил СТРИЖЕВ
Шаурму могли попробовать все желающие.

Шаурму могли попробовать все желающие.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону приготовили 15-метровую шаурму. Мероприятие прошло в Западном микрорайоне. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказали его участники.

По словам ростовчан, на приготовление такого большого блюда у повара ушла не больше 20 минут. После этого его могли попробовать все желающие. Кроме того, прошло соревнование по поеданию шаурмы.

Ранее в Ростове проходил чемпионат по поеданию пирогов. Тогда участникам предложили съесть на время полукилограммовый пирог с творогом

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