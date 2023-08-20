В Ростове приготовили 15-метровую шаурму

Шаурму могли попробовать все желающие. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону приготовили 15-метровую шаурму. Мероприятие прошло в Западном микрорайоне. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказали его участники.

По словам ростовчан, на приготовление такого большого блюда у повара ушла не больше 20 минут. После этого его могли попробовать все желающие. Кроме того, прошло соревнование по поеданию шаурмы.

Ранее в Ростове проходил чемпионат по поеданию пирогов. Тогда участникам предложили съесть на время полукилограммовый пирог с творогом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чемпионат по скоростному поеданию пирогов в Ростове-на-Дону: мясо заменят на творог

Турнир по поеданию пирогов в южной столице пройдет 16 ноября. (Подробности)