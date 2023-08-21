Жителей Ростова напугал громкий звук

Звук было слышно утром 21 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей нескольких районов Ростова напугал громкий звук. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Люди рассказали, грохот было слышно около 10 часов 21 августа. Он прозвучал в центре, Северном и Западном микрорайонах, Александровке, Каменке и даже Суворовском.

По словам жителей, звук был настолько громкий, что в некоторых домах затряслись окна, а у машин сработала сигнализация.

—Тряхнуло на Северном не по-детски, — написал один из ростовчан.

— Впервые за долгое время я услышала реальный грохот в центре города, — высказался еще один комментатор.

— У меня двери межкомнатные ходуном пошли. Что это было? — спрашивает другая жительница центра.

Отметим, официальной информации о ситуации пока не поступало.